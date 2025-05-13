الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله

12:40 م

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الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى محمد ناصر الزعبي وعائلته، الأخ والصديق والجار العزيز الدكتور محمد الحاج خليل (أبو إياد)، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخُلق الكريم. اضافة اعلان





ويتقدمون من زوجته الفاضلة صفية طه، وأولاده الكرام، بأحرّ مشاعر العزاء وخالص المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"