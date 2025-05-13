الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله

ويتقدمون من زوجته الفاضلة صفية طه، وأولاده الكرام، بأحرّ مشاعر العزاء وخالص المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"
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