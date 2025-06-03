الثلاثاء 2025-06-03 01:52 م
 

الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

العميد الركن عمر المشاقبة
العميد الركن عمر المشاقبة
 
الثلاثاء، 03-06-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   فقدت محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أحد أبنائها المخلصين، العميد الركن المتقاعد عمر سعود المشاقبة “أبو عبدالله”، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وسشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة إلى مقبرة الهاشمية (الزَّنَيِّة).

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان


وإنا لله وإنا إليه راجعون

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار الشركات جورامكو تحتفل بعام قياسي بمكافآت للموظفين تصل إلى 12 أسبوعًا

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إعلان هام من أمانة عمان حول دوام المسالخ خلال العيد

بيببي

المرأة والجمال بشرة العيد تبدأ من الآن… أسرار النضارة في المنزل

يقل

طب وصحة سبب غير متوقع للتعب المتزايد.. ما هو؟

السجن المركزي في كراتشي

عربي ودولي هزات أرضية تتحول إلى أكبر عملية هروب من السجون في تاريخ باكستان

برلبلر

طب وصحة هل تكفي ثلاث ساعات للحصول على قسط كاف من النوم؟

ا

أخبار محلية ملتقى سيدات الأعمال يطلق منصة مجانية للإقلاع عن التدخين

ب

أخبار محلية الصفدي يستقبل لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو



 
 





الأكثر مشاهدة