الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

وسشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة إلى مقبرة الهاشمية (الزَّنَيِّة).
رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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