الزرقاء تودّع العميد الركن عمر المشاقبة

الوكيل الإخباري- فقدت محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أحد أبنائها المخلصين، العميد الركن المتقاعد عمر سعود المشاقبة “أبو عبدالله”، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.



وسشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المدينة المنورة إلى مقبرة الهاشمية (الزَّنَيِّة).



رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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