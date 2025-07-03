الشاب أحمد خرما في ذمة الله إثر حادث بأميركا

وقد تلقّى ذوو الفقيد هذا النبأ المفجع بصدمة كبيرة، لما عُرف عنه من طيبة القلب، وحُسن الخُلق، وسيرة طيبة بين معارفه وأصدقائه.
وانهالت رسائل العزاء والمواساة من مختلف أنحاء المملكة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن مشاعر الحزن والأسى التي عمّت الأوساط القريبة من الشاب وعائلته المكلومة.
تُقبل التعازي في عمّان، اليوم الخميس الموافق 3 تموز/يوليو 2025، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، في جمعية صفد – وادي عبدون.
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
الشاب إبراهيم نايف العتوم في ذمة الله
-
وفاة طالب ثانوي إثر حادث سقوط في عمان .. ومدرسته تنعاه
-
"محمد مصطفى" نايف الحمود في ذمة الله
-
الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها
-
حزن بعد وفاة الشاب محمود مراد في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي
-
الحاجّة صباحت محمد علي الورنه لي في ذمة الله
-
الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس
-
والد الإعلامي أمجد حجازين في ذمة الله