الشاب أحمد خرما في ذمة الله إثر حادث بأميركا

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الوكيل الإخباري- نعت عائلة خرما ببالغ الحزن والأسى ابنها الشاب أحمد ماهر خرما، الذي توفي يوم أمس الأربعاء في الولايات المتحدة الأميركية، إثر حادث أليم، وفق ما نشره أقرباؤه وذووه عبر منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وقد تلقّى ذوو الفقيد هذا النبأ المفجع بصدمة كبيرة، لما عُرف عنه من طيبة القلب، وحُسن الخُلق، وسيرة طيبة بين معارفه وأصدقائه.



وانهالت رسائل العزاء والمواساة من مختلف أنحاء المملكة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن مشاعر الحزن والأسى التي عمّت الأوساط القريبة من الشاب وعائلته المكلومة.



تُقبل التعازي في عمّان، اليوم الخميس الموافق 3 تموز/يوليو 2025، من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً، في جمعية صفد – وادي عبدون.



رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.