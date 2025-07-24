الشاب غسان السنكري في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم



‎ ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))



‎ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ينعي آل السنكري و عشائر الشمايلة المرحوم بإذن الله غسان السنكري ابن المهندس عماد عزت السنكري و سحر طه الشمايلة و شقيق كل من المهندس عزت و منى و نادين و ماسة



‎الذي وافته المنية عن عمر يناهز 27 عاما صباح اليوم الخميس في مدينة مانشستر /بريطانيا.. وسيشيع جثمانه حال وصوله إلى ارض الوطن.

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