الخميس 2025-07-24 09:51 م
 

الشاب غسان السنكري في ذمة الله

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البقاء لله
 
الخميس، 24-07-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-  بسم الله الرحمن الرحيم 

‎ ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

‎ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره  ينعي آل السنكري و عشائر الشمايلة المرحوم بإذن الله غسان السنكري ابن المهندس عماد عزت السنكري و سحر طه الشمايلة و شقيق كل من المهندس عزت و منى و نادين و ماسة

‎الذي وافته المنية عن عمر يناهز 27 عاما صباح اليوم الخميس في مدينة مانشستر /بريطانيا.. وسيشيع جثمانه حال وصوله إلى ارض الوطن.

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‎نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته. وأن يلهمنا الصبر والسلوان.
‎إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
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