المخرج محمود سعادة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى المخرج الأردني محمود سعادة، بعد صراع مع مرض ، وفق ما أعلنه مقربون وأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي. اضافة اعلان





ونعى عدد كبير من النشطاء والإعلاميين وأصدقاء الراحل محمود سعادة، مستذكرين مسيرته المهنية وسيرته الطيبة، مؤكدين أنه كان مثالًا في الأخلاق الرفيعة والتواضع وحسن التعامل، وترك أثرًا طيبًا في حياة كل من عرفه.



رحم الله الفقيد وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.














