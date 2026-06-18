الخميس 2026-06-18 10:10 م

المربية الفاضلة دينا نايف الحمود في ذمة الله

ل
البقاء لله
 
الخميس، 18-06-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-  بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.

اضافة اعلان

 

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله المربية الفاضلة دينا نايف الحمود، أرملة المرحوم المربي الفاضل الأستاذ أحمد إبراهيم الخصاونة "أبو سهل"، بعد حياة حافلة بالعطاء والتربية والعمل الصالح، تاركةً إرثاً من المحبة والذكر الطيب في قلوب أهلها ومحبيها.


وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الجمعة الموافق 19 حزيران 2026 من مسجد إيدون الكبير، حيث سيصلى عليها قبل مواراتها الثرى في مقبرة إيدون، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.


وتُقبل التعازي يوم الجمعة بعد الدفن وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً. للرجال: في مضافة اليوسف دوار العيادات وللنساء في منزل المرحوم الحاج أحمد إبراهيم الخصاونة بجانب صراف البنك الإسلامي و الحمصي للملبوسات.

 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية صندوق تسليف النفقة يطلق مشروع التحول الرقمي

ل

كأس العالم تعادل إيجابي بين جنوب إفريقيا وتشيكيا في مونديال 2026

ل

نعـي فـاضل المربية الفاضلة دينا نايف الحمود في ذمة الله

ل

عربي ودولي أول تعليق للمرشد الإيراني على الاتفاق مع أميركا

ا

أسواق ومال "أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% بحلول 2050

ب

عربي ودولي الجيش الأمريكي يعلن رسميا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك ومؤسسة الحسين للسرطان تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التأمين الصحي والتوعية والبحث العلمي

ل

أخبار محلية النشامى يتجرع خسارة النمسا.. ويواصل نزيفه النقطي في تصنيف الفيفا



 
 




الأكثر مشاهدة

 