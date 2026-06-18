المربية الفاضلة دينا نايف الحمود في ذمة الله

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.
وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الجمعة الموافق 19 حزيران 2026 من مسجد إيدون الكبير، حيث سيصلى عليها قبل مواراتها الثرى في مقبرة إيدون، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
وتُقبل التعازي يوم الجمعة بعد الدفن وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً. للرجال: في مضافة اليوسف دوار العيادات وللنساء في منزل المرحوم الحاج أحمد إبراهيم الخصاونة بجانب صراف البنك الإسلامي و الحمصي للملبوسات.
-
أخبار متعلقة
-
الدكتور الصيدلي أسعد محمود خطاب في ذمة الله
-
وفاة اللواء الركن المتقاعد بدرالدين الوديان
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني ينعى المرحوم الحاج عبد الكريم سليمان السعود
-
الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام "أبو نادر" في ذمة الله
-
حزن واسع على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الخطاطبة بحادث سير مؤسف
-
مدير عام الضمان السابق ياسر العدوان في ذمة الله
-
الحزن يخيم على البقعة بوفاة معلم القرآن الشيخ علي أبو وردة
-
عمر عبد الرحمن المناصير في ذمة الله