المربية الفاضلة دينا نايف الحمود في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله المربية الفاضلة دينا نايف الحمود، أرملة المرحوم المربي الفاضل الأستاذ أحمد إبراهيم الخصاونة "أبو سهل"، بعد حياة حافلة بالعطاء والتربية والعمل الصالح، تاركةً إرثاً من المحبة والذكر الطيب في قلوب أهلها ومحبيها.



وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الجمعة الموافق 19 حزيران 2026 من مسجد إيدون الكبير، حيث سيصلى عليها قبل مواراتها الثرى في مقبرة إيدون، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.



وتُقبل التعازي يوم الجمعة بعد الدفن وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً. للرجال: في مضافة اليوسف دوار العيادات وللنساء في منزل المرحوم الحاج أحمد إبراهيم الخصاونة بجانب صراف البنك الإسلامي و الحمصي للملبوسات.