المقدم صدام الطويقات في ذمة الله

بسٰم ﷲ الرحمٰن الرحيم
صدق الله العظيم
انتقل الى رحمة الله تعالى المقدم صدام عبد الكريم الطويقات شقيق الزميل في مجموعة الراية الاعلامية صقر طويقات العبادي
ونسأل الله له الرحمه والغفران والصبر يلهمهم الصبر والسلوان
صلاة الجنازة في مسجد ماحص القديم بعد صلاة المغرب والدفن في المقبره القديمه
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