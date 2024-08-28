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المقدم صدام الطويقات في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
الأربعاء، 28-08-2024 04:58 م

الوكيل الإخباري-

 

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بسٰم ﷲ الرحمٰن الرحيم

 

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )


صدق الله العظيم

انتقل الى رحمة الله تعالى  المقدم صدام عبد الكريم  الطويقات شقيق الزميل في مجموعة الراية الاعلامية صقر  طويقات العبادي 

ونسأل الله له الرحمه والغفران والصبر يلهمهم الصبر والسلوان 

 صلاة  الجنازة في مسجد ماحص القديم بعد صلاة المغرب والدفن في المقبره القديمه

 
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