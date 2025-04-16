الأربعاء 2025-04-16 10:51 م
 

جمال كامل عزيز خليل سمارة في ذمة الله

جمال كامل عزيز خليل سمارة
جمال كامل عزيز خليل سمارة
 
الأربعاء، 16-04-2025 10:33 م
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله "جمال كامل عزيز خليل سمارة"، نسيب السيد محمد الوكيل، ووالد زوجة غيث محمد الوكيل، بعد حياة طيبة حافلة بالعطاء والخير، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.اضافة اعلان


سيُشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥

تُقبل التعازي في ديوان آل البقاعين ابتداءً من بعد صلاة عصر يوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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