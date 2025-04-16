جمال كامل عزيز خليل سمارة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله "جمال كامل عزيز خليل سمارة"، نسيب السيد محمد الوكيل، ووالد زوجة غيث محمد الوكيل، بعد حياة طيبة حافلة بالعطاء والخير، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اضافة اعلان





سيُشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥



تُقبل التعازي في ديوان آل البقاعين ابتداءً من بعد صلاة عصر يوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

