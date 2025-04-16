جمال كامل عزيز خليل سمارة في ذمة الله

سيُشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٥
تُقبل التعازي في ديوان آل البقاعين ابتداءً من بعد صلاة عصر يوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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