حزن في عين الباشا بوفاة الرائد العواملة

وأدى أهالي اللواء صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة العصر أمس الاثنين في مسجد عمر بن عبد العزيز – صافوط، ثم وُوري جثمانه الثرى في مقبرة أم عليقة.
بيت العزاء يقام في عين الباشا – بجانب بئر العواملة، أمام منزل المرحوم.
ونعى أهالي لواء عين الباشا الراحل العواملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين بحسن أخلاقه وسمعته الطيبة .
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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