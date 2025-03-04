 
الثلاثاء 2025-03-04 10:20 ص
 

حزن في عين الباشا بوفاة الرائد العواملة

الرائد المتقاعد سليمان محمود أحمد العواملة رحمه الله
الرائد المتقاعد سليمان محمود أحمد العواملة رحمه الله
الثلاثاء، 04-03-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الإثنين الرائد المتقاعد سليمان محمود أحمد العواملة (أبو عبدالحافظ).اضافة اعلان


وأدى أهالي اللواء صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة العصر أمس الاثنين في مسجد عمر بن عبد العزيز – صافوط، ثم وُوري جثمانه الثرى في مقبرة أم عليقة.

بيت العزاء يقام في عين الباشا – بجانب بئر العواملة، أمام منزل المرحوم.

ونعى أهالي لواء عين الباشا الراحل العواملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين بحسن أخلاقه وسمعته الطيبة .

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
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