حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى عشيرة الحياصات عامة وآل أبو حجر خاصة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى:حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات "أبو توفيق" والد كل من: توفيق "أبو الجود"، تامر "أبو شهم"، والفاضلات: تالا، تقوى، ودلال. اضافة اعلان





سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.