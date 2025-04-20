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حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات رحمه الله
حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات رحمه الله
 
الأحد، 20-04-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى عشيرة الحياصات عامة وآل أبو حجر خاصة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى:حمدي إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات "أبو توفيق"  والد كل من: توفيق "أبو الجود"، تامر "أبو شهم"، والفاضلات: تالا، تقوى، ودلال.اضافة اعلان


سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
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