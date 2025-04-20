حمدي أبو حجر الحياصات في ذمة الله

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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