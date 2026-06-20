ختام عبدالله الوكيل في ذمة الله

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى (ختام عبد الله الوكيل) أم عبدالله ، ابنة أخ الإعلامي محمد الوكيل وابنة أخ الصحفي أحمد الوكيل وابنة عم الإعلامي هيثم الوكيل .
وسيُشيّع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم السبت 20-06-2026، صلاة الجنازة في مسجد سحاب الكبير، والدفن في مقبرة سحاب الإسلامية.
تُقبل التعازي داخل بيت العزاء بالقرب من إشارة المحاجر.
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