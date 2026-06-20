ختام عبدالله الوكيل في ذمة الله

11:10 ص

الوكيل الإخباري- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اضافة اعلان





﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



إنا لله وإنا إليه راجعون



انتقلت إلى رحمة الله تعالى (ختام عبد الله الوكيل) أم عبدالله ، ابنة أخ الإعلامي محمد الوكيل وابنة أخ الصحفي أحمد الوكيل وابنة عم الإعلامي هيثم الوكيل .

وسيُشيّع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم السبت 20-06-2026، صلاة الجنازة في مسجد سحاب الكبير، والدفن في مقبرة سحاب الإسلامية.



تُقبل التعازي داخل بيت العزاء بالقرب من إشارة المحاجر.





