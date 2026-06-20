السبت 2026-06-20 02:48 م

ختام عبدالله الوكيل في ذمة الله

ختام عبدالله الوكيل في ذمة الله
ختام عبدالله الوكيل في ذمة الله
 
السبت، 20-06-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِاضافة اعلان


﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقلت إلى رحمة الله تعالى (ختام عبد الله الوكيل) أم عبدالله ، ابنة أخ الإعلامي محمد الوكيل وابنة أخ الصحفي أحمد الوكيل وابنة عم الإعلامي هيثم الوكيل .
وسيُشيّع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم السبت 20-06-2026، صلاة الجنازة في مسجد سحاب الكبير، والدفن في مقبرة سحاب الإسلامية.

تُقبل التعازي داخل بيت العزاء بالقرب من إشارة المحاجر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برسالة مقتضبة .. رونالدو يرد على الجدل المثار حوله داخل منتخب البرتغال

كأس العالم برسالة مقتضبة .. رونالدو يرد على الجدل المثار حوله داخل منتخب البرتغال

البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية

أخبار محلية البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات

أخبار محلية اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات

الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد غدا

الأردن تدين استيلاء الاحتلال على أراض في القدس الشرقية

أخبار محلية الأردن تدين استيلاء الاحتلال على أراض في القدس الشرقية

جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

مركز زين للرياضات الإلكترونية يدعم بطولة FC26 دعماً لمرضى السرطان

أخبار الشركات مركز زين للرياضات الإلكترونية يدعم بطولة FC26 دعماً لمرضى السرطان



 
 




الأكثر مشاهدة

 