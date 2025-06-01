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خلف القطاونة في ذمة الله

قبقل
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الأستاذ عبد الرحيم خربط وأولاده علام وبشار واحمد

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 بأحر التعازي  واصدق مشاعر المواساة بوفاة  الأخ الفاضل المغفور له بإذن الله خلف القطاونة والد كل من علاء وضياء ووسام، وتمارا عن شيخوخة صالحة 


سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويمطره بشأبيب مغفرته  وأن يسكنه فسيح جناته  و يلهم اهله و احبائه  الصبر والسلوان. 


وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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