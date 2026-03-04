الأربعاء 2026-03-04 11:05 ص

سهام محمد سلامة المصري في ذمة الله

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 
الأربعاء، 04-03-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ


﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى  (سهام محمد سلامة المصري – أم مشهور).

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الصلاة على الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الإيثار، والدفن في مقبرة الهاشمية.

تُقبل تعازي الرجال في جمعية أبناء الطفيلة، وتعازي النساء في منزل المرحومة بإذن الله.
 
 


