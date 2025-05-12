شقيق الزميل احمد الملاح في ذمة الله

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣-٥-٢٠٢٥ من مسجد الإيثار/ شارع المصفاة بالقرب من مقبرة الهاشمية والدفن في مقبرة الهاشمية بالزرقاء.
تقبل التعازي للرجال في قاعات صالح الصعوب ، الزرقاء من الساعة ٤ عصرا الى الساعة ١٠ مساءً ولمدة ثلاثة أيام ويتقبل عزاء السيدات في منزل والد المرحوم في الزرقاء - الحي التجاري مقابل مدرسة المُخلص.
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