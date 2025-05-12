شقيق الزميل احمد الملاح في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله أشرف عيسى أحمد الملاح شقيق الزميل أحمد الملاح .

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وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣-٥-٢٠٢٥ من مسجد الإيثار/ شارع المصفاة بالقرب من مقبرة الهاشمية والدفن في مقبرة الهاشمية بالزرقاء.