الإثنين 2025-05-12 08:51 م
 

شقيق الزميل احمد الملاح في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
 
الإثنين، 12-05-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله أشرف عيسى أحمد الملاح شقيق الزميل أحمد الملاح .

اضافة اعلان


وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣-٥-٢٠٢٥ من مسجد الإيثار/ شارع المصفاة بالقرب من مقبرة الهاشمية والدفن في مقبرة الهاشمية بالزرقاء.


تقبل التعازي للرجال في قاعات صالح الصعوب ، الزرقاء من الساعة ٤ عصرا الى الساعة ١٠ مساءً ولمدة ثلاثة أيام ويتقبل عزاء السيدات في منزل والد المرحوم في الزرقاء - الحي التجاري مقابل مدرسة المُخلص.

 
gnews

أحدث الأخبار

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين ترحيب فلسطيني بالجهود الأميركية والوسطاء العرب لوقف الحرب على قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي: عيدان ألكسندر بيدنا

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تنظم اليوم الطبي الصيدلاني الأول

الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل

أخبار محلية الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل

المسجد الأقصى

أخبار محلية الأردن يدين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

رفع العلم الأزرق في الشاطئ الأزرق

أخبار محلية رفع العلم الأزرق في الشاطئ الأزرق التابع لمحمية العقبة البحرية

البقاء لله

نعـي فـاضل شقيق الزميل احمد الملاح في ذمة الله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يشيد بالمحادثات مع الصين بشأن الخلافات التجارية



 
 





الأكثر مشاهدة