شكر على تعازٍ من عائلة المرحوم المهندس جمال سمارة

صدق الله العظيم
لا نملك إلا أن نقول " إنا لله وإنا إليه راجعون "
اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها
يتقدم أبناء المرحوم ، و زوجته ، و أنسباؤه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان والأمتنان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة المهندس جمال كامل عزيز خليل سمارة.
سواء بمشاركتنا الجنازة او بالحضور إلى بيت العزاء أو الإتصال الهاتفي أو المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكل من رفع يديه إلى السماء ودعا له بظهر الغيب مما كان له الأثر الطيب والكبير في نفوسنا في التخفيف من مصابنا الجلل من داخل المملكة و خارجها .
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم وارحم جميع أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين
شكر الله سعيكم
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
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