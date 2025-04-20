الأحد 2025-04-20 05:41 م
 

شكر على تعازٍ من عائلة المرحوم المهندس جمال سمارة

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الأحد، 20-04-2025 04:07 م
الوكيل الإخباري-   (( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) اضافة اعلان

 صدق الله العظيم
 
لا نملك إلا أن نقول " إنا لله وإنا إليه راجعون " 
اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها
 
يتقدم أبناء المرحوم ، و زوجته ، و أنسباؤه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان والأمتنان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة المهندس جمال كامل عزيز خليل سمارة.

 سواء بمشاركتنا الجنازة او بالحضور إلى بيت العزاء أو الإتصال الهاتفي أو المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكل من رفع يديه إلى السماء ودعا له بظهر الغيب مما كان له الأثر الطيب والكبير في نفوسنا في التخفيف من مصابنا الجلل من داخل المملكة و خارجها .

 نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم وارحم جميع أموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين 
 
 شكر الله سعيكم 
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
 
gnews

أحدث الأخبار

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء

وزارة السياحة

أخبار محلية "السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس

العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية

السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

نقابة المهندسين الزراعيين

أخبار محلية علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية وفد طبي من جامعتي هارفارد ويوتا يزور مستشفى الجامعة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا



 
 





الأكثر مشاهدة