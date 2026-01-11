شكر على تعاز

الأحد 2026-01-11 05:28 م

إنا لله وإنا إليه راجعون
الأحد، 11-01-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري-     تتقدم عشائر التعامرة عامة، وعشيرة الوحش خاصة في الأردن وفلسطين، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من واسانا وقدم لنا واجب العزاء، سواء بالحضور أو الاتصال أو المراسلة، في وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج حسن جمعة الوحش، شقيق معالي العين الدكتور محمد جمعة الوحش.

إن وقوفكم الصادق ومشاعركم النبيلة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابنا، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروهاً بعزيز، وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 


