شكر على تعاز

إن وقوفكم الصادق ومشاعركم النبيلة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابنا، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروهاً بعزيز، وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
