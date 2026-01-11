شكر على تعاز

الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر التعامرة عامة، وعشيرة الوحش خاصة في الأردن وفلسطين، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من واسانا وقدم لنا واجب العزاء، سواء بالحضور أو الاتصال أو المراسلة، في وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج حسن جمعة الوحش، شقيق معالي العين الدكتور محمد جمعة الوحش.

اضافة اعلان