صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى صلاح الدين ديرانية، تاركاً خلفه سيرةً عطرة ومحبةً في قلوب كل من عرفه.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد أم الحيران، ويوارى الثرى في مقبرة أم الحيران.والعزاء في قاعة مسجد الفيحاء الشميساني .



نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.