الإثنين 2026-01-26 06:08 م

عامر عطية عواد العطيوي في ذمة الله

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الإثنين، 26-01-2026 04:33 م
الوكيل الإخباري-   ال المصري عامة و أبناء المرحوم حكم المصري  يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى  آل العطيوي الكرام بوفاة ابنهم الغالي المرحوم بإذن الله عامر عطية عواد العطيوي (ابو محمد) زوج ابنتهم فداء حكم المصري ووالد كل من الدكتور محمد و احمد و رنا.اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


