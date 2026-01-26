عامر عطية عواد العطيوي في ذمة الله

04:33 م

الوكيل الإخباري- ال المصري عامة و أبناء المرحوم حكم المصري يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى آل العطيوي الكرام بوفاة ابنهم الغالي المرحوم بإذن الله عامر عطية عواد العطيوي (ابو محمد) زوج ابنتهم فداء حكم المصري ووالد كل من الدكتور محمد و احمد و رنا.





سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.

