الإثنين 2026-02-16 03:32 م

عام على رحيل الحاج عبدالستار جرادات

الإثنين، 16-02-2026 03:25 م
الوكيل الإخباري-   يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لرحيل الحاج عبدالستار جرادات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الطيب والسيرة الحسنة بين أهله ومحبيه.اضافة اعلان


واستذكر ذوو الفقيد وأقاربه وأصدقاؤه مناقبه الطيبة وأثره الطيب في نفوس كل من عرفه، مؤكدين أن ذكراه ما زالت حاضرة في القلوب، بما عُرف عنه من أخلاق كريمة وروح متسامحة .
 
 


