عام على رحيل الحاج عبدالستار جرادات

واستذكر ذوو الفقيد وأقاربه وأصدقاؤه مناقبه الطيبة وأثره الطيب في نفوس كل من عرفه، مؤكدين أن ذكراه ما زالت حاضرة في القلوب، بما عُرف عنه من أخلاق كريمة وروح متسامحة .
-
أخبار متعلقة
-
عزاء الفشيكات الأزايدة
-
الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله
-
الحزن يخيّم على المملكة بعد وفاة الطيار الشاب فيصل القباعي
-
الحاج حمد مفضي الرواحنه (أبو حبيب) في ذمة الله
-
المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله
-
حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف
-
نبيه عبدالله المطيريين العجارمة في ذمة الله
-
عامر عطية عواد العطيوي في ذمة الله