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عدنان الشيخ "أبو محمد" في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الأربعاء، 20-11-2024 03:18 م
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى عدنان الشيخ علي "أبو محمد" ، وأقيمت صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء في مسجد مقبرة سحاب .اضافة اعلان


وتقبل التعازي بديوان ال حسونه بطبربور بجانب مستشفى الاقصى من الساعة ٥ عصرا حتى الساعة 9 مساءً

اللهم اغفر له وتغمده في واسع رحمتك واجعل ما أصابه من مرض وتعب كفارة له وتطهيرا ورفعة في درجاته واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.

 
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