عدنان الشيخ "أبو محمد" في ذمة الله

وتقبل التعازي بديوان ال حسونه بطبربور بجانب مستشفى الاقصى من الساعة ٥ عصرا حتى الساعة 9 مساءً
اللهم اغفر له وتغمده في واسع رحمتك واجعل ما أصابه من مرض وتعب كفارة له وتطهيرا ورفعة في درجاته واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
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