عدنان الشيخ "أبو محمد" في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى عدنان الشيخ علي "أبو محمد" ، وأقيمت صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء في مسجد مقبرة سحاب . اضافة اعلان





وتقبل التعازي بديوان ال حسونه بطبربور بجانب مستشفى الاقصى من الساعة ٥ عصرا حتى الساعة 9 مساءً



اللهم اغفر له وتغمده في واسع رحمتك واجعل ما أصابه من مرض وتعب كفارة له وتطهيرا ورفعة في درجاته واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.



