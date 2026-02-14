عزاء الفشيكات الأزايدة

نعي حاجه فاضلة
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة علياء سلمان نوري الفشيكات زوجة المرحوم الحاج مسلم علي العجولين وشقيقة النائب الأسبق عبدالقادر الفشيكات وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر يوم غدا الاحد الموافق 2026/2/15 من مسجد القدس إلى مقبرة مادبا الاسلامية طريق نتل .
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته
تقبل التعازي لمدة يومين في صالة البلقاء بالقرب من دوار الطيارة اليوم الأول مفتوح والثاني بعد صلاة العصر .
انا لله وانا اليه راجعون
