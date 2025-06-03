الثلاثاء 2025-06-03 10:25 ص
 

عصام خليل إبراهيم الكيلاني في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الثلاثاء، 03-06-2025 07:46 ص
الوكيل الإخباري-  بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرتا آل الكيلاني وآل باكو فقيدهما المرحوم بإذن الله تعالى عصام خليل إبراهيم الكيلاني زوج الفاضلة زين باكو، ووالد كل من: عمر، لينا، وزيد، وشقيق كل من المرحومة فاطمة، المرحوم إبراهيم، المرحوم هشام، ومصطفى، سحر، أروى، وهدى.اضافة اعلان


وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين ٢ يونيو ٢٠٢٥ الموافق ٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ، بعد حياة حافلة بالعطاء، إلى جوار ربه راضياً مرضياً بإذن الله.

صلاة الجنازة تُقام اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥ في مسجد مقبرة أم الحيران، والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران.

 تقبل التعازي للرجال في جمعية الهدف – ديوان الهلسة / دابوق، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء بعد الدفن مباشرة، ومن الساعة ٤:٠٠ عصراً وحتى ١٠:٠٠ ليلاً يومي الأربعاء والخميس.

وللنساء في منزل والده في دابوق – مدينة الفردوس – فيلا رقم ٢٦ ب، وذلك لمدة ثلاثة أيام، من الساعة ٤:٠٠ عصراً وحتى ١٠:٠٠ ليلاً.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

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