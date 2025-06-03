عصام خليل إبراهيم الكيلاني في ذمة الله

07:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733117 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرتا آل الكيلاني وآل باكو فقيدهما المرحوم بإذن الله تعالى عصام خليل إبراهيم الكيلاني زوج الفاضلة زين باكو، ووالد كل من: عمر، لينا، وزيد، وشقيق كل من المرحومة فاطمة، المرحوم إبراهيم، المرحوم هشام، ومصطفى، سحر، أروى، وهدى. اضافة اعلان





وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين ٢ يونيو ٢٠٢٥ الموافق ٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ، بعد حياة حافلة بالعطاء، إلى جوار ربه راضياً مرضياً بإذن الله.



صلاة الجنازة تُقام اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥ في مسجد مقبرة أم الحيران، والدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران.



تقبل التعازي للرجال في جمعية الهدف – ديوان الهلسة / دابوق، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء بعد الدفن مباشرة، ومن الساعة ٤:٠٠ عصراً وحتى ١٠:٠٠ ليلاً يومي الأربعاء والخميس.



وللنساء في منزل والده في دابوق – مدينة الفردوس – فيلا رقم ٢٦ ب، وذلك لمدة ثلاثة أيام، من الساعة ٤:٠٠ عصراً وحتى ١٠:٠٠ ليلاً.



رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.