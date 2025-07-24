عفاف عودة عياش الحسبان في ذمة الله

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الأربعاء.
وسيُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الموافق 24/7/2025 في مسجد مقبرة المفرق الجديدة، ثم يُوارى الثرى في نفس المقبرة
تُقبل التعازي للرجال في منزل العائلة المفرق حي الحسبان بالقرب من مجمع النقابات المهنية
ابتداءً من بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام.
نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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