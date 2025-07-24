الخميس 2025-07-24 10:34 ص
 

عفاف عودة عياش الحسبان في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
 
الخميس، 24-07-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الحسبان وعموم أقربائهم وأنسباؤهم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة عفاف عودة عياش الحسبان أرملة المرحوم نايف فالح الحسبان ووالدة كل من: بدر، أشرف، وعبد الهادي

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الأربعاء.

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وسيُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الموافق 24/7/2025 في مسجد مقبرة المفرق الجديدة، ثم يُوارى الثرى في نفس المقبرة 

تُقبل التعازي للرجال في منزل العائلة المفرق حي الحسبان بالقرب من مجمع النقابات المهنية
ابتداءً من بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام.

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
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