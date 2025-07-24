عفاف عودة عياش الحسبان في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الحسبان وعموم أقربائهم وأنسباؤهم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة عفاف عودة عياش الحسبان أرملة المرحوم نايف فالح الحسبان ووالدة كل من: بدر، أشرف، وعبد الهادي



التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الأربعاء.

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