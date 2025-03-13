 
الخميس 2025-03-13 12:45 م
 

محمد خيري القبج في ذمة الله

محمد خيري القبج (أبو خيري) رحمه الله
محمد خيري القبج (أبو خيري) رحمه الله
 
الخميس، 13-03-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له محمد خيري القبج (أبو خيري).اضافة اعلان


نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
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