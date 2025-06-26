"محمد مصطفى" نايف الحمود في ذمة الله

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
انتقل الى رحمة الله تعالى
"محمد مصطفى" نايف الحمود
الدفن غدا الجمعة بعد صلاة الظهر في مسجد ايدون الكبير
تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمود بنفس اليوم والسبت والاحد من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة مساءً
وللنساء في منزل الفقيد الكائن في عمان
والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإن علي فراقك لمحزونون
ولا نقول الا مايرضي الله
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها
-
حزن بعد وفاة الشاب محمود مراد في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي
-
الحاجّة صباحت محمد علي الورنه لي في ذمة الله
-
الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس
-
والد الإعلامي أمجد حجازين في ذمة الله
-
وفاة الشاب محمد نواف القطاونة في حادث سير مؤسف
-
مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير
-
المستشارة الفاضلة سناء الفالح العجارمة