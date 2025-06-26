الخميس 2025-06-26 05:56 م
 

"محمد مصطفى" نايف الحمود في ذمة الله

"مـحـمد مصطفى" نـايـف جـبـر الحـمـود الـخـصـاونـه في ذمة الله
"مـحـمد مصطفى" نـايـف جـبـر الحـمـود الـخـصـاونـه في ذمة الله
 
الخميس، 26-06-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-

  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "

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وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

انتقل الى رحمة الله تعالى
"محمد مصطفى" نايف الحمود 

الدفن غدا الجمعة بعد صلاة الظهر في مسجد ايدون الكبير 
 
تقبل التعازي للرجال في ديوان الحمود بنفس اليوم والسبت والاحد من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة مساءً

وللنساء في  منزل الفقيد الكائن في عمان 

والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإن علي فراقك  لمحزونون
ولا نقول الا مايرضي الله 

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

 
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