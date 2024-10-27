والدة وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله

وسيشيع جثمان الفقيدة، اليوم، بعد صلاة العصر، من مسجد الإيثار إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية بالزرقاء. تقبل التعازي في جمعية أبناء الطفيلة بالزرقاء الجديدة/ بالقرب من "سيفوي".. من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.
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