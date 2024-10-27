 
الأحد 2024-10-27 02:24 م
 

والدة وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله

سميح المعايطة
سميح المعايطة
الأحد، 27-10-2024 02:13 م
الوكيل الإخباري - انتقلت إلى رحمته تعالى، ظهر الأحد، الحاجة الفاضلة جواهر ذياب المعايطة، والدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة "أبو عاصم".اضافة اعلان


وسيشيع جثمان الفقيدة، اليوم، بعد صلاة العصر، من مسجد الإيثار إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية بالزرقاء. تقبل التعازي في جمعية أبناء الطفيلة بالزرقاء الجديدة/ بالقرب من "سيفوي".. من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.
 
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