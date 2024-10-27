والدة وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - انتقلت إلى رحمته تعالى، ظهر الأحد، الحاجة الفاضلة جواهر ذياب المعايطة، والدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة "أبو عاصم". اضافة اعلان





وسيشيع جثمان الفقيدة، اليوم، بعد صلاة العصر، من مسجد الإيثار إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية بالزرقاء. تقبل التعازي في جمعية أبناء الطفيلة بالزرقاء الجديدة/ بالقرب من "سيفوي".. من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.