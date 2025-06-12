وفاة الشاب محمد نواف القطاونة في حادث سير مؤسف

وقدّم أبناء العشيرة وأهالي المنطقة وأصدقاء الشاب محمد التعازي الحارّة إلى والد الفقيد، نواف القطاونة، مشيدين بحسن أخلاق نجله الراحل.
وسادت أجواء من الحزن العميق بعد انتشار نبأ الوفاة، حيث عبّر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خالص تعازيهم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
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