الخميس 2025-06-12 03:09 م
 

وفاة الشاب محمد نواف القطاونة في حادث سير مؤسف

الشاب محمد نواف القطاونة رحمه الله
الشاب محمد نواف القطاونة رحمه الله
 
الخميس، 12-06-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري- فجعت عشيرة القطاونة بوفاة الشاب محمد نواف القطاونة، إثر حادث سير مؤسف وقع مساء أمس، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيّمت على ذويه وأقاربه ومعارفه.اضافة اعلان


وقدّم أبناء العشيرة وأهالي المنطقة وأصدقاء الشاب محمد التعازي الحارّة إلى والد الفقيد، نواف القطاونة، مشيدين بحسن أخلاق نجله الراحل.

وسادت أجواء من الحزن العميق بعد انتشار نبأ الوفاة، حيث عبّر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خالص تعازيهم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
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