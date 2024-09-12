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وفاة وزير الزراعة الأسبق طراد الفايز

المرحوم الفايز
المرحوم طراد الفايز
الخميس، 12-09-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الزراعة الأسبق المرحوم طراد الفايز الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس.

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واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الفايز لوطنه وقيادته في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.


وتولى المرحوم الفايز منصب وزير الزراعة بين العامين 2002 و 2003 وعضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة وسفيرا للأردن لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرا لدى لبنان وقطر ومديرا لدائرة المراسم في وزارة الخارجية وأمينا عاما لوزارة الإعلام ومستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء ونائبا لمدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.


والمرحوم الفايز حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الاولى ووشاح الاستقلال – دولة قطر.

 
gnews

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