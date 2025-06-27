الجمعة 2025-06-27 10:17 م
 

إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الجمعة، 27-06-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الجمعة، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480 دينارًا،  أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 543 دينارًا.
 
gnews

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