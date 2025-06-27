إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الجمعة، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 543 دينارًا.