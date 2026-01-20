الثلاثاء 2026-01-20 11:05 ص

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد

الوكيل الإخباري- سجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، مستوى قياسيا جديدا ليصل إلى 95.50 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 91.40 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العام
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 109.20 و84.90 و66.50 دينارا على الترتيب.

