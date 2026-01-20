ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 109.20 و84.90 و66.50 دينارا على الترتيب.
