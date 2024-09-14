ارتفاع صادرات اللوازم الطبية الأردنية خلال 8 أشهر.. كم وصلت؟

الوكيل الإخباري- سجلت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، نموا ملحوظا بالأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2024، بنسبة وصلت إلى 10.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، زادت صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، لنحو 495 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقابل 448 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.



وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " إن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية تعتبر قطاعا صناعيا رئيسيا مهما، انجز الكثير من النجاحات والتطورات الملموسة، بفعل التزام منتجاته بالمواصفات والمعايير العالمية والوصول لمستوى عال من التطور والتقدم".



وأضاف أن الأرقام الصادرة عن غرف الصناعة الثلاث بالمملكة (عمان واربد والزرقاء)، بينت أن صادرات القطاع ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2024، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتأخير الذي طال حركة التجارة بمنطقة البحر الأحمر.

واكد ان الأردن يعتبر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966 في مدينة السلط، بسواعد وخبرات أردنية..



وبين أن هذه المعطيات جعلت القطاع يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي، وبوزن نسبي بلغ 8 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.



وثمن الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم وتطوير الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة، من خلال الرقابة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة وعصرية أسهمت بتطور هذه الصناعة والارتقاء بها.



وأشار إلى أهمية جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تحفيز منشآت القطاع، مؤكدا ان شراكتها الفاعلة والحقيقية مع غرفة صناعة الأردن أسهمت في معالجة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع.



ولفت إلى أن القطاع بفروعه الثلاثة، بات محط أهتمام وثقة المستثمرين حيث يشهد استثمارات عديدة متخصصة بدليل افتتاح مصنعين جديدين خلال العام الماضي، بالإضافة للأعلان عن استثمار جديد سيقام بمدينة الموقر الصناعية بقيمة 3 ملايين دينار سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية.



ونوه إلى أن الكثير من الشركات العاملة بالقطاع حصلت على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE)، التي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية، ما مكن منتجاتها من دخول أسواق جديدة غير تقليدية، ولا سيما في دول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية الأوروبية.