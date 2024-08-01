ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7% العام الحالي

ومقارنة مع عام 2019، والتي تعطي صورة أوضح عن النتائج مقارنة مع أعوام 2021، و2022، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 19 بالمئة.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا هي ذات المسؤولية المحدودة، حيث بلغ عددها 2624 شركة، وبنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 56.5 مليون دينار، ما مجموعه 126.5 مليون دينار، خلال أول 7 أشهر.
وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 22 بالمئة عن الفترة نفسها من 2023، وبنسبة 64 بالمئة عن 2019، حيث فسخت أو شطبت 1072 شركة منذ أول العام، مقابل 1373 شركة في 2023، و2986 شركة في 2019.
ورفعت 528 شركة رأس مالها، بما مجموعه نحو 299 مليون دينار، فيما خفضت 134 شركة أخرى رأس مالها، بما مجموعه نحو 49 مليون دينار، ليبلغ محصل الزيادة في رؤوس الأموال خلال أول 7 أشهر، من العام الحالي نحو 250 مليون دينار.
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