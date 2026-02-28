ارتفاع مدوٍ على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 190 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 106.7 دينارا.



وتاليا التسعيرة: