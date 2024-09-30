استقرار أسعار ليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21، بوزن 8 غرامات 436 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، 382 دينارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب . اضافة اعلان





وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري"، أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم الاثنين، 54 دينارًا للبيع للمواطنين و52 دينارًا للشراء منهم.



