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الأردن.. الذهب يواصل مغامرته ويسجل رقما جديدا بالعام الحالي

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مصاغ ذهبي
الأربعاء، 22-01-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 55.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 63.6 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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