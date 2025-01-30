الأردن.. قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

07:21 ص

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الوكيل الإخباري- من المرتقب أن يعلن البنك المركزي الأردني قراره بتثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في أول قرار خلال 2025. اضافة اعلان





يأتي ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بإبقاء سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير في قراره الأول في عام 2025 وقراره الأول تحت رئاسة دونالد ترامب في ولايته الثانية.



ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، والتي يتبعها دائمًا قرارات مماثلة من البنك المركزي الأردني لتأثير هذه القرارات على الفائدة المترتبة على القروض البنكية.

