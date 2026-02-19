الأردن.. %17.4 نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع أوروبا

وتُظهر البيانات أن عدد سياح المبيت بلغ 68,867 شخصًا، بينما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 19,076، ليصل المجموع إلى 87,943 شخصًا.
وبالمقارنة بين عامي 2025 و2026 للفترة ذاتها (شهر كانون الثاني)، تُظهر البيانات نموّ سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من مجموع أوروبا بنسبة 17.4%.
وبلغ عدد السياح من مجموع أوروبا في كانون الثاني 2025 قرابة 74,928 شخصًا، منهم 18,769 من زوار اليوم الواحد، و56,159 من سياح المبيت.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني 2026 بنسبة 4.1% ليبلغ 708.5 مليون دولار، مقارنةً بارتفاع نسبته 22.8% ليبلغ 680.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2%، وفق ما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.
وتُظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 من الجنسيات الأوروبية (56.9%)، والآسيوية (11.6%)، والأميركية (16.0%)، والعرب (3.0%)، في حين تُظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى (2.0%) والأردنيين المغتربين (3.0%).
كما تُظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.
