البنك المركزي يوضح حول صرف تعويضات لمواطنين

وتشير بيانات البنك المركزي الأخيرة، إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، في 10شهور من العام الحالي، زادت بقيمة 31 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 439 مليون دينار، مقارنة بالفترة من كانون الثاني إلى نهاية تشرين الأول من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 408 ملايين دينار.
في المقابل، بلغ إجمالي أقساط التأمين، في 10شهور ماضية من العام الحالي، 665 مليون دينار، مرتفعة بنحو 35 مليون دينار، مقارنة بنهاية تشرين الأول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى، 630 مليون دينار.
وذهب الجزء الأكبر من الأقساط خلال هذه الفترة إلى تأمين المركبات، بقيمة بلغت 224 مليون دينار، ثم حل التأمين الطبي في المرتبة الثانية من هذه الناحية بواقع 209 ملايين دينار تقريبا.
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