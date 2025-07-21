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"الحرة": التخليص على المركبات الكهربائية يتراجع بنسبة 17%

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
 
الإثنين، 21-07-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

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وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنةً بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3,172 مركبة.


وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر إن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها المركبات الكهربائية التي انخفضت بنسبة 17%، إذ تم التخليص على 18,816 مركبة كهربائية، مقابل 22,604 مركبات في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 3,788 مركبات.

 
 
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