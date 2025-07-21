"الحرة": التخليص على المركبات الكهربائية يتراجع بنسبة 17%

الوكيل الإخباري- تراجعت حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

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وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنةً بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3,172 مركبة.