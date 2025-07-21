"الحرة": التخليص على المركبات الكهربائية يتراجع بنسبة 17%

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنةً بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3,172 مركبة.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر إن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها المركبات الكهربائية التي انخفضت بنسبة 17%، إذ تم التخليص على 18,816 مركبة كهربائية، مقابل 22,604 مركبات في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 3,788 مركبات.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الإثنين
-
المدفوعات الإلكترونية شكلت 84% من جميع المعاملات المالية في 2024
-
توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن
-
الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
3548طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد