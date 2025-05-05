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الذهب لا يتوقف عن الصعود.. قفزة على الأسعار في الأردن

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 05-05-2025 09:21 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 66.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.40 دينارا لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.50 و 58.90 و 44.80 دينارا على التوالي.

 

وتاليا التسعيرة:

 


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gnews

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