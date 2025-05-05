الذهب لا يتوقف عن الصعود.. قفزة على الأسعار في الأردن

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.50 و 58.90 و 44.80 دينارا على التوالي.
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