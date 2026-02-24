المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار ينطلق في 21 نيسان بمنطقة البحر الميت

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وترسيخ مكانة المملكة كشريك استراتيجي للاستثمار في المنطقة.
وسيجمع المؤتمر بحسب بيان وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، نخبة من القيادات الاقتصادية والتنفيذية، ومئات المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث واستعراض القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في الأردن والمنطقة، وأبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة.
كما سيتضمن المؤتمر جلسات حوارية متخصصة، ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات، لبناء الشراكات في قطاعات تشمل الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والتكنولوجيا والاتصالات، والصناعات ذات القيمة العالية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات والجهات المهتمة إلى الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المؤتمر عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمؤتمر:
Jordan–EU Investment Conference 2026 - Invest JO.
