انخفاض مستمر على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الرابعة الخميس

الخميس، 13-11-2025 06:11 م
الوكيل الإخباري- تشهد أسعار الذهب تراجعاً مستمراً في السوق المحلي، بحسب التسعيرة الرابعة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  مساء الخميس .اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 82 دينار.

وتالياً التسعيرة:


Image1_11202513181048352494130.jpg
 
 
