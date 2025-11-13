انخفاض مستمر على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الرابعة الخميس

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85 دينار ، فيما بلغ سعر الشراء 82 دينار.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن الخميس
-
الذهب يحلق من جديد في الأردن الخميس
-
قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار