انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية الاثنين، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد مقارنة مع التسعيرة الأولى.



وانخفض سعر ذهب عيار 21 لغايات البيع 52.90 دينارا من محالّ الصاغة، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.



كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، عند 60.90 دينارا و46.90 دينارا على التوالي، فيما بلغ لغايات الشراء 58.50 دينارا، و43.40 دينارا على التوالي.

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