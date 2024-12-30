الإثنين 2024-12-30 09:12 م
 

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الذهب
الذهب
الإثنين، 30-12-2024 07:31 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية الاثنين، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد مقارنة مع التسعيرة الأولى.

وانخفض سعر ذهب عيار 21 لغايات البيع 52.90 دينارا من محالّ الصاغة، مقابل 50.90 دينارا لجهة الشراء، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، عند 60.90 دينارا و46.90 دينارا على التوالي، فيما بلغ لغايات الشراء 58.50 دينارا، و43.40 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_1220243019295455253800.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

شبكة كهربائية

أخبار محلية الحمل الكهربائي يسجل 4040 ميجا واط

الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

أخبار محلية الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

مدير مستشفى كمال عدوان

فلسطين نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي

الصليب الأحمر

فلسطين الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم

قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن لآمانته

أخبار محلية قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

نقابة العاملين بالكهرباء

أخبار محلية إطلاق وحدة الانتقال العادل والتغير المناخي في نقابة العاملين بالكهرباء

تعبيرية

أخبار محلية استكمال مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في الطفيلة



 



الأكثر مشاهدة