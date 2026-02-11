تجارة الأردن تشارك بمنتدى رواد الأعمال العالمي بالبحرين

الوكيل الإخباري- شاركت غرفة تجارة الأردن، في أعمال منتدى استثمار رواد الأعمال العالمي 2026 الذي استضافته العاصمة المنامة، في نسخته السادسة.

وأقيم المنتدى بمشاركة نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جرى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار.



ونظم المنتدى مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.



وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، في بيان، اليوم الأربعاء على الدور الحيوي الذي تلعبه ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن المنتدى يعتبر منصة دولية بارزة تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.



وشدد على أن الغرفة أكدت خلال حضور المنتدى الذي شارك فيه أيضا ممثل قطاع قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب المبدعين.



وأشار إلى حرص غرفة تجارة الأردن على الانخراط في المبادرات العالمية التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة، ومستعد لتبادل الخبرات والمعرفة مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة على خارطة ريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.