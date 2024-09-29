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تحرك عرضي للذهب.. هكذا أصبحت الأسعار محليا اليوم الأحد

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الأحد، 29-09-2024 07:29 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر رغبة في السوق المحلية، اليوم الأحد، 54 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 62 و48 دينارا على التوالي.

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