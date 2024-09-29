تحرك عرضي للذهب.. هكذا أصبحت الأسعار محليا اليوم الأحد

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 62 و48 دينارا على التوالي.
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