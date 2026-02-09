تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2182 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 642 طنا، والورقيات 274 طنا.

