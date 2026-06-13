السبت 2026-06-13 03:21 م

توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

خبير: الحكومة ليس من مصلحتها رفع أسعار المحروقات
محروقات
 
السبت، 13-06-2026 12:37 م

الوكيل الإخباري-   توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن انخفاضاً خلال تسعيرة شهر تموز المقبل، مدفوعة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق النفطية العالمية أخيراً نتيجة مؤشرات التهدئة الجيوسياسية والحديث عن اتفاق مرتقب في جنيف.

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وأوضح عقل أن الأسواق قد تتجه نحو مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة إذا تم تنفيذ الاتفاق المرتقب، وما قد يترتب عليه من استقرار لحركة الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة بشكل طبيعي.


ورجح أن تنخفض أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، بما يعادل 15 إلى 30 فلساً للتر، فيما قد يتراجع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة تتراوح بين 2% و3.5%، أي ما بين 25 و45 فلساً للتر.


أما مادة الديزل، فتوقع عقل تثبيت سعرها خلال الشهر المقبل أو خفضه بشكل محدود لا يتجاوز 1%، بهدف معالجة الفجوة السعرية السابقة.

 
 


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