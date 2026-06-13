توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن انخفاضاً خلال تسعيرة شهر تموز المقبل، مدفوعة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق النفطية العالمية أخيراً نتيجة مؤشرات التهدئة الجيوسياسية والحديث عن اتفاق مرتقب في جنيف.

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وأوضح عقل أن الأسواق قد تتجه نحو مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة إذا تم تنفيذ الاتفاق المرتقب، وما قد يترتب عليه من استقرار لحركة الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة بشكل طبيعي.



ورجح أن تنخفض أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، بما يعادل 15 إلى 30 فلساً للتر، فيما قد يتراجع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة تتراوح بين 2% و3.5%، أي ما بين 25 و45 فلساً للتر.