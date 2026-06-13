توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

وأوضح عقل أن الأسواق قد تتجه نحو مزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة إذا تم تنفيذ الاتفاق المرتقب، وما قد يترتب عليه من استقرار لحركة الملاحة وفتح مضيق هرمز أمام تدفقات الطاقة بشكل طبيعي.
ورجح أن تنخفض أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة تتراوح بين 1.5% و3%، بما يعادل 15 إلى 30 فلساً للتر، فيما قد يتراجع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة تتراوح بين 2% و3.5%، أي ما بين 25 و45 فلساً للتر.
أما مادة الديزل، فتوقع عقل تثبيت سعرها خلال الشهر المقبل أو خفضه بشكل محدود لا يتجاوز 1%، بهدف معالجة الفجوة السعرية السابقة.
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