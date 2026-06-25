الخميس 2026-06-25 01:08 م

طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة

الدينار الأردني
طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة
 
الخميس، 25-06-2026 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

اضافة اعلان


وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة، لا سيما الصادرات الوطنية، إلى جانب حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، ما رفع وتيرة الطلب على الدينار.


وأضاف إن المؤشرات تؤكد إن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا بنشاط سوق الصرافة مع عودة المغتربين الأردنيين وقدوم سياح من دول الخليج العربي، لافتا الى أهمية هذه النشاطات بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تسجل نموا متواصلا لدى البنك المركزي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد "كالعدوى" لممرات مائية أخرى

المنتخب الوطني

كأس العالم منتخب النشامى يغادر بورتلاند إلى دالاس استعدادا للقاء الأرجنتين بكأس العالم

في مسجد بيت إيدس القديم

أخبار محلية ثلاثة طلاب يُكملون حفظ القرآن الكريم في مسجد بيت إيدس القديم

امتحان

أخبار محلية التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث التربية الإسلامية

وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة

أخبار محلية وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة

في يومه الأول.. التوجيهي يتصدر حديث الأردنيين

ترند في يومه الأول.. التوجيهي يتصدر حديث الأردنيين

اربد

أخبار محلية حوارية بمركز اربد الثقافي تناقش فيلم "هموم صغيرة" للروائي هاشم غرايبة

أعلنت مديرية أوقاف محافظة العقبة اليوم الخميس، عن بدء أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد المحافظة اعتباراً من يوم السبت المقبل، بإشراف نخبة من المدرسين المؤهلين والحاصلين على شهادات

أخبار محلية انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد العقبة السبت المقبل



 
 




الأكثر مشاهدة

 