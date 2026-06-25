طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة

وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة، لا سيما الصادرات الوطنية، إلى جانب حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، ما رفع وتيرة الطلب على الدينار.
وأضاف إن المؤشرات تؤكد إن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا بنشاط سوق الصرافة مع عودة المغتربين الأردنيين وقدوم سياح من دول الخليج العربي، لافتا الى أهمية هذه النشاطات بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تسجل نموا متواصلا لدى البنك المركزي.
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