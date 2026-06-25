الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

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وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة، لا سيما الصادرات الوطنية، إلى جانب حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، ما رفع وتيرة الطلب على الدينار.