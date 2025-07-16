الأربعاء 2025-07-16 05:52 م
 

فرصة للمقبلين على الزواج .. انخفاض على أسعار الذهب محلياً

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:27 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة الثانية الصادة عن نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.400 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.200 دينارًا.

وتالياً التسعيرة:


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gnews

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