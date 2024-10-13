مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف

وشهدت البورصة تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 1715 عقدًا، بلغت قيمة التداولات حوالي 3.3 مليون دينار.
كما سجلت أسعار أسهم 26 شركة انخفاضًا، في حين ارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، بينما استقرت أسهم 29 شركة.
وتظهر تلك المعطيات استمرار نشاط السوق وتباين أداء الشركات، مما يعكس ديناميكية البورصة الأردنية.
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