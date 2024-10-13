مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الأحد، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.02 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2393.

اضافة اعلان



وشهدت البورصة تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 1715 عقدًا، بلغت قيمة التداولات حوالي 3.3 مليون دينار.



كما سجلت أسعار أسهم 26 شركة انخفاضًا، في حين ارتفعت أسهم 25 شركة أخرى، بينما استقرت أسهم 29 شركة.